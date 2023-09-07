"حياة كريمة" ترحب بتصديق السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن ترحيبها بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد إقرار مجلس النواب له، ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع سعيًا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

أشادت مؤسسة "حياة كريمة" بهذا القرار وأعربت عن فخرها بكونها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسيه، إذ ساهمت في تأسيسه منذ مارس 2022، ضمن مجموعة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بدون كلل للوقوف على كل احتياجات المجتمع المصري.

وتعمل المؤسسة تحت مظلة التحالف في إطار خطة عمل مشتركة بين كل أعضاءه، لإرساء قواعد العمل التنموي التشاركي في مصر، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن المواطنين وذلك باعتماد آلية عمل محكمة ومميكنة بشكل كامل، وقاعدة بيانات مشتركة لضمان وصول الخدمات للمستحقين.