رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يشيد بفكرة تدشين اتحاد يضم كل المهرجانات العربية

شارك المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمداخلة ضمن المائدة المستديرة التى عقدها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي ضمت مجموعة كبيرة من رؤوساء المهرجانات العربية.

أدار الندوة السفير علي المهدي، بمشاركة كل من: مدير إدارة المسرح بالشارقة حمد أبو رحيمه، والكاتب الكبير إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، والفنان القدير علي عليان مدير مهرجان المسرح الحر بالأردن، ومصطفي الطويل مدير مهرجان بغداد المسرحي الدولي، والفنان عقباوي الشيخ مدير مهرجان أدرار للمسرح الصحراوي، والفنان القدير عبد الإله السناني رئيس مهرجان الرياض المسرحي.

وفي مداخلته وجه المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على دعوته الكريمة لهذا المائدة التى يحضرها مجموعة من القامات الفنية والمسرحية الكبيرة في العالم العربي.

ثم أشاد المخرج مازن الغرباوي بمقترح الدكتور سامح مهران في إقامة اتحاد يضم كل المهرجانات العربية الدولية، ووصفها بأنها فكرة جيدة جدا، ومن المهم تنفيذها على الأرض .

وذكر قائلا: تتبقي مسألة ماهية ما وراء إقامة هذا الاتحاد واقترح الغرباوي تقسيم هذه الفكرة والعمل على ملفين هامين لها الأول أن يكون هناك مقرر أو رئيس او أمين لهذا الإتحاد، حتى يتحرك في مسألة الدعم الخاص بهذا الإتحاد، وهو الملف الأول الذي يخص أغلب المهرجانات أن يصبح من خلال هذا الاتحاد صندوق لدعم المهرجانات كذلك نبه إلى ضرورة وجود مجموعة من المعايير يمكن الحكم من خلالها اذا ما كان المهرجان مناسبا للدخول لهذا الاتحاد أو لا.

وتابع: الشق الثاني والأكثر أهمية هو ضرورة أن تتماشي مسألة الدعم مع توجهات الدولة الآن في مسألة تطوير الصناعات الثقيلة فمن الصعب الاتكاء على مسألة الدعم طوال الوقت، ولكن من الضروري إيجاد حلول سواء من خلالنا أو من خلال الجمهور أو المسرحيين الذين يلتفون حول الصناعة المسرحية والمؤمنين بقيمة الفعل والعمل المسرحي كصناعة ثقافية موازية مثلها مثل صناعة السينما، والتي تمثل مثالا كبيرا جدا بمصر تحديدا.

وأضاف: اعتقد من الأهمية من خلال التحول الذي نعيشه على المستوي الإقتصادي في أغلب الدول العربية والأجنبية أن يتحول هذا الاتحاد إلي كيان يتماشى، ويتماهى مع أسس ومعايير الصناعات الثقافية ويتحول إلى جهة تستطيع أن تقدم المزيد من الاستمرارية خاصة مع المهرجانات الناشئة التي تبدأ، وتحاول أن تحافظ على مستوى الجودة فأغلب المشتغلين والمواكبين يعون جيدا أن أى عرض إحترافي الآن حتى يتم استقطابه له ما يعرف ب " عرض السعر " فالعالم يتحرك منذ سنوات في هذا الاتجاه .

وفي نهاية مداخلته اقترح المخرج مازن الغرباوي وضع جدول زمني من الآن وحتى ٢٠٣٠، ووضع أهداف تنشر حتى يستطيع المتابعين والمواكبين من المسرحيين أن يدافعوا عن هذه الأهداف، والتي سيتم وضعها كشكل تنفيذي أو إطار تنفيذي خلال خطة تنفيذية معينة .

وتحمل الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن وتقام في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء .