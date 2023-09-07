الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ ينضم إلى رابطة الأندية الأوروبية

انضم كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ وأوليفر مينتسلاف عضو المجلس الإشرافي لنادي لايبزيج، إلى رابطة الأندية الأوروبية "إيكا"، بعد عملية التصويت التي جرت اليوم الخميس.

وحصل أكسيل هيلمان، المسؤول البارز بنادي آينتراخت فرانكفورت على دور مراقب، في الوقت الذي يعد فيه فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن، عضوا بالفعل في المجلس الممثل للدوري الألماني "بوندسليجا".

وحل دريسين مكان أوليفر كان، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ، والذي تخلى عن منصبه عقب رحيله عن النادي البافاري.

كما حل مينسلاف مكان هانز يواخيم فاتسكه، رئيس مجلس إدارة بوروسيا دورتموند، والذي رحل عن منصبه عقب انضمامه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتأسست رابطة الأندية الأوروبية في 2008 وتمثل مصالح أندية كرة القدم المحترفة، ويشغل ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا، منصب رئيس مجلس إدارة الرابطة.