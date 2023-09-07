رئيس جامعة قناة السويس يستقبل مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالأعلى للجامعات

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الخميس، الدكتور عاشور العمري مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

تأتي الزيارة في إطار تنفيذ دورة تدريب مدربين TOT بجامعة قناة السويس، بمشاركة 21 متدرب خلال الفترة من

7 إلى 9 سبتمبر الجاري .

حضر مراسم الاستقبال الدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور حسام رفعت نائب مدير وحدة التحول الرقمي.

ورافق الدكتور عاشور العمري كل من الدكتور جون فايز نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات.

هذا وطالب الدكتور ناصر مندور بزيادة أعداد المتدربين في برنامج ال TOT والتوسع فيها؛ بهدف تحفيز أعضاء هيئة التدريس والإداريين على التقدم لهذه الدورات، لإعداد أجيال من القادة لديهم القدرة على تقديم خدمة يرضى عنها المواطن .

كما أوضح "مندور" أن الجامعة قامت بتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لتنفيذ الأنشطة الخاصة بالدورة، من معامل مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي، بما يتناسب مع عدد المشاركين، والتأكد من ربط جميع الأجهزة بشبكة الإنترنت، لتنفيذ الاختبار الخاص بتكنولوجيا المعلومات في نهاية الدورة .

وأشار الدكتور عاشور العمري إلى أن دورات ال TOT أصبحت أكثر انتشاراً في الوقت الراهن؛ لأن المدربين هم أيضاً أفرادٌ يتطلب منهم أن يصبحوا مدربين ذوي كفاءات متجددة.

وأضاف " العمري " أن الدورات تهدف إلى إعداد مدربين متميزين، وذوي جودة وكفاءة عالية في مجال التدريب و نقل الخبرات النظرية و العملية و المهنية و التطويرية.

ومن جانبه - أوضح الدكتور تامر شوقي أن أحد الشروط الأساسية للالتحاق بالدورة أن يكون جميع المرشحين حاصلين على شهادة التحول الرقمي FDTC، مع إحضار مايثبت ذلك قبل حضور التدريب.