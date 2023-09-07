صحة البحيرة: استمرار عمل المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد "telemedicine"

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن العمل مستمر بالمبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد "telemedicine" والتى تعمل على تشخيص الحالات في التخصصات الطبية النادرة والدقيقة بمشاركة أساتذة الطب والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة بالجامعات المصرية لزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية خاصة في المناطق النائية والمحرومة.

وأشاد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بفريق وحدة التليميديسن بمستشفى إيتاى البارود، حيث قام بمناقشة حالة تعاني من ألم في جانب البطن الأيمن منذ فترة طويلة، وتم عمل الأشعه اللازمة له والتواصل مع وحدة التليميديسن، وتم تحديد موعد مع وحدة ا.د مصطفى عبده بوحدة زراعه الكبد بمعهد ناصر، وتمت مناقشة الحالة (complicated hydated cyst )، وتحديد موعد لتواجد الحاله بالمعهد لاستكمال الفحوصات ودخول عمليات جراحات الكبد، كما تم الإتفاق مع الدكتور فايز أبو زيد أستاذ زراعة الكبد بتخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع لمناقشة حالات جراحات وزراعة الكبد المعروضة على وحدة التليمدسن بمستشفى إيتاي البارود.

وأشار وكيل الوزارة الى أنه تم مناظرة أكثر من 12000 حالة فى نهاية يونيو الماضي ، وذلك منذ بداية المبادرة فى محافظة البحيرة فى سبتمبر 2021 ، من خلال 8 وحدات لتفعيل المنظومة بمستشفيات ( كفر الدوار العام - إيتاى البارود - رشيد - الرحمانية - حميات دمنهور - الدكتور حمدي الطباخ بأبو حمص - صدر دمنهور - النوبارية ) .

جدير بالذكر أن وحدات خدمة الإستشارات الطبية عن بعد قامت بتشخيص الحالات في التخصصات الطبية النادرة والدقيقة من خلال ربط طبيب الوحدة بالطبيب الإستشاري لوصف الحالة بشكل دقيق بالإضافة الي توفير الوقت والجهد على الأهالى .

وتعتمد المبادرة على تفعيل نظام الإحالة من الوحدات الصحية الأولية ذات المستوى الأول ، إلى المستشفيات المفعل بها الخدمة ، لمناظرة الحالات كرعاية صحية ذات مستوى ثانى ، مع امكانية عرضها على مستشفيات الجامعة ذات المستوى الثالث المتقدم من الخدمة الصحية المتكاملة للمريض، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المرضي البسطاء .

حيث يتم التواصل مع 21 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، حيث يمكن التواصل من خلالها مباشرةً مع هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية الكبرى و المستشفيات التخصصية المتميزة مثل (كلية طب القصر العينى ، م. ابوالريش اليابانى ، جامعة عين شمس م الدمرداش ، م. القلب الجامعى اسيوط ، م. الجامعة الرئيسى اسيوط ، م. الجامعة كفرالشيخ ،جامعة بنها ، م. الاطفال الجامعى سموحة ، م. سموحة الجامعى الطوارئ ،م. الجامعة سوهاج ، المستشفى الجامعى المنوفية ، جامعة الزقازيق ، قناة السويس الجامعى ، م.جامعة المنصورة للأطفال ، م.جامعة المنصورة الرئيسى ، المستشفى الجامعى اسوان ، طنطا التعليمى , مستشفى الحوض المرصود ، مستشفى أم المصريين ومستشفى العجمى بالإسكندرية ) .

وتعد خدمة الإستشارات الطبية عن بُعد " التليميدسن " من أعظم الخدمات التى تم توفيرها ببعض الأماكن بمستشفيات مديرية الصحة بمحافظة البحيره ، وعن طريقها يتم تداول الحالة وتشخيصها وتبادل الأراء حولها ، من خلال الأساتذة الكبار ، بإستخدام تقنية المشاهدة المباشرة ، وبإستخدام المشتملات التشخيصية المصاحبة للجهاز ، والربط بين طبيب المستشفى ، والأساتذة والإستشاريين من كافة الجامعات المصرية ، حيث يتم تفنيد الحالة وعرض كافة الأشعة والتحاليل الطبية التى أجريت عليها ، مع عرض لتشخيص الحالة .

وأصبحت هذه التقنية بمثابة المنقذ لكثير من الحالات ، فمنذ أن بدأت تلك الخدمة منذ أكثر من عامٍ ونصف تقريباً ، والحلم كان افتتاح أكبر عدد من وحدات " التليميدسن " بكافة المستشفيات، وخاصة الأماكن النائية والبعيدة حتى يتم توفير الوقت والجهد على الجميع وخاصة المرضى

وأشار وكيل الوزارة انه سيتم قريبا الإعلان عن افتتاح وحدات جديدة بعدة مستشفيات على أرض محافظة البحيره ، تنفيذا لتكليفات الرئيس بخصوص إنشاء (300) وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية .

ووجه الشكر لفريق عمل المبادرة الرئاسية بالمديرية ، بقيادة الدكتوره لمياء الغرباوي منسق عام المبادرة ، وفرق عمل المبادرة بكافة المستشفيات ، مشددًا على إستمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة ، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.