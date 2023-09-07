اليوم.. محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي بتهمة التحريض على الفسق والفجور

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء.



وكشف أمر إحالة المتهمة إلى المحاكمة بأنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت صور ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة والتراقص على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات.

نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للكافة للإطلاع عليها صور ومقاطع مرئية خاصة بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص على نحو يثير الغرائز وهو الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.

أنشأت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع فيس بوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام " بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.