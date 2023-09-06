مسؤول روسي: تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أرمينيا إلى الناتو "خيال كبير"

وصف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، التصريحات الأخيرة للاتحاد الأوروبي بشأن حاجة أرمينيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” بأنها "خيال كبير".

وذكرت وكالة "تاس" أن ذلك جاء في رد لجروشكو على سؤال للوكالة يتعلق بتصريحات جونتر فيلينجر، رئيس اللجنة الأوروبية لتوسيع الناتو، بشأن حاجة أرمينيا للانضمام إلى الناتو.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن "أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ونحن ننطلق من الواقع"، مضيفا أن روسيا ستواصل تعزيز تعاونها العسكري والسياسي مع أرمينيا، حيث إن موسكو ويريفان حليفتان تدعمان بعضهما البعض.

وتابع "سنواصل تعزيز تعاوننا العسكري والسياسي.. هذا حليفنا ونعتمد على بعضنا البعض في مجال الأمن"، معربا عن اعتقاده القوي بأن هذه السمة ستظل محددة في العلاقات الروسية الأرمينية للسنوات القادمة.