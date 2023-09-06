أبرزهم ميسي وهالاند.. الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة المرشحين لجوائز الكرة الذهبية عن موسم 2022-2023، والتي ضمت 30 لاعبا، وشهدت القائمة تواجد الأسماء الاتية:
المصري محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي
الكاميروني أندريه أونانا - مانشستر يونايتد الإنجليزي
الفرنسي كريم بنزيما - اتحاد جدة السعودي
الألماني جمال موسيالا - بايرن ميونخ الألماني
الكرواتي جوسكو جفارديول - مانشستر سيتي الإنجليزي
الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني
الفرنسي راندال كولو مواني – باريس سان جيرمان الفرنسي
الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال الإنجليزي
البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي
البرتغالي برناردو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي
الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا – نابولي الإيطالي
الإيطالي نيكولو باريلا – إنتر ميلان الإيطالي
الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي
البرتغالي روبن دياز – مانشستر سيتي الإنجليزي
النرويجي إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي
المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي
الأرجنتيني جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي الإنجليزي
النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال الإنجليزي
البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني
الألماني إلكاي جوندوجان – برشلونة الإسباني
البولندي روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة الإسباني
الأرجنتيني ليونيل ميسي - إنتر ميامي الأمريكي
الفرنسي أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد الإسباني
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان الإيطالي
الإسباني رودري - مانشستر سيتي الإنجليزي
الكرواتي لوكا مودريتش - ريال مدريد الإسباني
الكوري الجنوبي كيم مين جاي - بايرن ميونخ الألماني
الفرنسي كيليان مبابي - باريس سان جيرمان الفرمسي
الإنجليزي هاري كين - بايرن ميونخ الألماني
النيجيري فيكتور أوسيمين - نابولي الإيطالي.