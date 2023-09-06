أبرزهم ميسي وهالاند.. الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة المرشحين لجوائز الكرة الذهبية عن موسم 2022-2023، والتي ضمت 30 لاعبا، وشهدت القائمة تواجد الأسماء الاتية:

المصري محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

الكاميروني أندريه أونانا - مانشستر يونايتد الإنجليزي

الفرنسي كريم بنزيما - اتحاد جدة السعودي

الألماني جمال موسيالا - بايرن ميونخ الألماني

الكرواتي جوسكو جفارديول - مانشستر سيتي الإنجليزي

الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

الفرنسي راندال كولو مواني – باريس سان جيرمان الفرنسي

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال الإنجليزي

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي

البرتغالي برناردو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي

الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا – نابولي الإيطالي

الإيطالي نيكولو باريلا – إنتر ميلان الإيطالي

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي

البرتغالي روبن دياز – مانشستر سيتي الإنجليزي

النرويجي إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي

المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

الأرجنتيني جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي الإنجليزي

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال الإنجليزي

البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني

الألماني إلكاي جوندوجان – برشلونة الإسباني

البولندي روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة الإسباني

الأرجنتيني ليونيل ميسي - إنتر ميامي الأمريكي

الفرنسي أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد الإسباني

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان الإيطالي

الإسباني رودري - مانشستر سيتي الإنجليزي

الكرواتي لوكا مودريتش - ريال مدريد الإسباني

الكوري الجنوبي كيم مين جاي - بايرن ميونخ الألماني

الفرنسي كيليان مبابي - باريس سان جيرمان الفرمسي

الإنجليزي هاري كين - بايرن ميونخ الألماني

النيجيري فيكتور أوسيمين - نابولي الإيطالي.