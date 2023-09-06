دراسة علمية: معدلات إصابة النساء بسرطان الثدي في أوروبا زادت بنسبة 80% منذ العام 1990

كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة "جلوبال دسيس" البريطانية المتخصصة في أبحاث الأورام عن ارتفاع مستويات الإصابة بأورام الثدي للنساء الأوروبيات دون الخمسين بنسبة 80% خلال الأعوام الثلاثين الماضية مقارنة بما كان الحال عليه فى العام 1900.

وقالت الدراسة، التي نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مقتطفات منها، إن تطور وسائل التشخيص المبكر للأورام قد يكون وراء اكتشاف حالات الاصابة المبكرة بها، لافتة إلى أنه منذ العام 2019 شهدت وسائل الكشف المبكر عن أورام الأمعاء والرئتين نموا كبيرا.

وتوصلت الدراسة، التي بدأت المؤسسة البريطانية العمل فيها منذ العام 2019 ونشرت نتائجها اليوم، إلى أن عدد المصابات بسرطان الثدي من النساء في أوروبا بلغ 26ر3 مليون حالة إصابة جميعهن دون الخمسين من العمر، وفي المقابل زادت نسبة الإصابة بأنواع السرطان الأخرى كسرطان الأمعاء والرئتين بنسبة 31 % و21 % على الترتيب فيما بين عامي 1990 و2019.