قبل مواجهة إثيوبيا.. تعرف على مشوار الفراعنة تحت قيادة فيتوريا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مباراة نظيره منتخب إثيوبيا، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن فعليات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024.

وتتجه نية المدرب البرتغالي روي فيتوريا الي تحقيق الفوز في المباراة، وذلك لمواصلة انتصاراته مع الفراعنة خلال مواجهتي إثيوبيا وتونس المحدد لهما يومي 8 و12 سبتمبر، في المعسكر الجاري.

وتنشر البوابة نيوز، نتائج المدرب البرتغالي مع المنتخب المصري قبل مواجهة اثيوبيا الجمعة المقبلة.

حقق البرتغالي حتى الوقت الحالي العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في 7 مباريات التي خاضها الفراعنة منهم أربع مباريات ودية أمام منتخبات النيجر وليبيريا وبلجيكا وجنوب السودان، وثلاثة مباريات رسمية أمام مالاوي ذهابًا وإيابًا وأمام غينيا في يونيو الماضي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وبذلك يكون فيتوريا قد حقق العلامة الكاملة مع منتخب الفراعنة بتحقيق 7 انتصارات في 7 مباريات خاضها الفراعنة تحت قيادته.

وتضم قائمة المنتخب أبو جبل و محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح و طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.