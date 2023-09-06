غدًا.. اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام

انتهى البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية من التشكيل النهائي للجنة بعد التعديلات التي أجراها علي الموسم الماضي، وذلك بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وأيمن دجيش.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة التشكيل النهائي للجنة الحكام غدا الخميس.

وسيظهر في التشكيل عدة وجوه جديدة من اجل تطوير اللجنة ومستواها عن الموسم الكروي الماضي.

وكان قد صرف اتحاد الكرة جزءا ماليا للحكام من المستحقات المتأخرة للموسم الماضي.