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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام

بيريرا
بيريرا
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انتهى البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية من التشكيل النهائي للجنة بعد التعديلات التي أجراها علي الموسم الماضي، وذلك بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وأيمن دجيش.
ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة التشكيل النهائي للجنة الحكام غدا الخميس. 
وسيظهر في التشكيل عدة وجوه جديدة من اجل تطوير اللجنة ومستواها عن الموسم الكروي الماضي.
وكان قد صرف اتحاد الكرة جزءا ماليا للحكام من المستحقات المتأخرة للموسم الماضي.

البرتغالي بيريرا تشكيل لجنة الحكام الجديد
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