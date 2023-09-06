جوائز بالون دور.. المرشحون لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة كوبا كأفضل لاعب شاب في العالم عن موسم 2022-2023.

ومن المنتظر، إعلان اللاعب الفائز بجائزة كوبا (أفضل لاعب شاب) خلال حفل الكرة الذهبية «بالون دور» يوم 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت «فرانس فوتبول»، قررت منح جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، بداية من عام 2018.

وفاز بهذه الجائزة في 2018 كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وفي 2019 حصدها الهولندي ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس الإيطالي، وفي 2021 فاز بها بيدري جونزاليس لاعب برشلونة ثم في 2022 فاز بها زميله في الفريق الكتالوني بابلو جافي.

وشهدت قائمة اللاعبين المرشحين لحصد الجائزة، تواجد ثنائي برشلونة بيدري وجافي مرة أخرى، بجانب زميلهما أليخاندرو بالدي، في منافسة قوية مع ثنائي ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسي إدواردو كامافينجا.

10 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا

الإنجليزي جود بيلينجهام - لاعب بوروسيا دورتموند السابق ريال مدريد الحالي

الإسباني بابلو جافي – برشلونة

الألماني جمال موسيالا – بايرن ميونخ

الفرنسي إدواردو كامافينجا – ريال مدريد

الإسباني بيدري جونزاليس – برشلونة

الهولندي تشافي سيمونز – لايبزيج الألماني

الإسباني أليخاندرو بالدي – برشلونة

البرتغالي أنطونيو سيلفا – بنفيكا

الدنماركي راسموس هويلوند – مانشستر يونايتد

الفرنسي إيلي واهي – لانس.