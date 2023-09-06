زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى جنوب سيناء لمتابعة المشروعات التنموية

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، كاشفا عن زيارة مرتقبة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمدن كاترين ونويبع وطابا خلال هذا الشهر لمتابعة المشروعات الجارية بهذه المدن.

وطالب المحافظ جميع الهيئات المعنية بالاستعداد لزيارة رئيس الوزراء، وكذا رفع درجة الاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ عدد من الفعاليات المهمة خلال هذا الشهر ومنها مؤتمر شركات التامين ومؤتمر التوجيه والمؤتمر السنوى للهيئات التعليمية لتدريب الضباط والمهندسين البحريين وكذا مارثون الدراجات،وافتتاح قريه التراث بحضور وزراء التخطيط والثقافه والتضامن، ومؤتمر البنوك الآسيوية بحضور عدد من وزراء المالية الآسيويين فضلا على كوكبه من رؤساء البنوك العالمية.

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع العمل الجاري بتطوير قصر ثقافه طور سيناء والاعداد لافتتاحه في أكتوبر المقبل فضلا على التحضير لإقامه معرض الكتاب التي تنظمه الهيئة العامة للكتاب بمدينه شرم الشيخ خلال شهر اكتوبر المقبل، وكذا الإعداد الجارى لجائزه التميز الحكومي وكذا موقف انشاء ملعب خماسي بمدرسه راس النقب للتعليم الاساسي بمدينه طابا.

وتطرق المحافظ إلى الحديث عن الزيادة السكانية وما تمثله من عائق أمام عجلة التنمية التي تدار بكل قوة من خلال المشروعات التنمية الجارية بجميع أنحاء الدولة وضرورة الانتباه لهذا الأمر، وهو ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمس خلال كلمته بمؤتمر السكان.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة وفرت عدة أطنان من المواد الغذائية واللحوم ليتم توزيعها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بجميع المدن والقرى والوديان،

وعن ثمار لقائه مع وزير الاوقاف قال المحافظ: جرى تخصيص الوزارة لعدد 15 طن سلع غذائيه وطنين لحوم أضاحي لتوزيعهم على الاسر الأولى بالرعاية بمناسبه اعياد اكتوبر والمولد النبوي الشريف فضلا على الاتفاق على افتتاح مسجد الصديق الجامع بمدينه نويبع خلال احتفالات اكتوبر المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

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