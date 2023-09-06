مسئول أممي: الوضع الإنساني شرق الكونغو ينذر بخطر

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، إن الوضع الإنساني تدهور بشدة في شرق الكونغو، حيث يحتاج 8 ملايين شخص إلى المساعدة في ثلاث مقاطعات.

وقال إديم ووسورنو مدير العمليات للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة - في تصريح صحفي - "ما رأيناه وسمعناه كان صادما ومفجعا وواقعيا...لقد رأينا أنه في الأشهر 18 الماضية، تدهور الوضع في شرق الكونغو إلى حد ينذر بالخطر".

وأضاف: بشكل عام، يحتاج أكثر من 26 مليون كونجولي في جميع أنحاء البلاد إلى مساعدات غذائية، في بلد به أعداد هائلة من المشردين، كما تم تشريد مليون شخص إضافي قسرًا منذ بداية هذا العام.