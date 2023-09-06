مجلس المجتمعات المسلمة بالإمارات يشيد برعاية السيسي لمؤتمر الفضاء الإلكتروني

وصل اليوم الأربعاء الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني، بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023م، وكان في استقباله الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وشريف محمد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأشاد أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة برعاية رئيس الجمهورية، لهذا المؤتمر، مؤكدًا؛ أن هذه الرعاية لها دلالة كبرى في العناية بكل ما هو ديني وإسلامي، وعناية الرئيس بالأمن الروحي للشعب المصري والعالم أجمع، وإقامة الحجة على من يريد أن يختزل الاسلام أو يسرق حضارتنا أو يسطو على ثقافتنا.

ووجه "البشاري"، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف، موضحًا، أن ذلك ليس أول خطواته في تجديد الخطاب الديني وإصلاحه واعتماده على أسس متينة من حيث مخاطبة الواقع المعاصر.

وأضاف، أن هذا الحدث هو الأول من نوعه، حيث تجتمع قيادات العالم الإسلامي في سبيل إيجاد آليات جديدة متفق عليها من أجل تصحيح صورة الإسلام داخليًّا وخارجيًّا، مبينًا، أن المؤتمر يناقش قضية محورية وهي ما تسمى بالفضاء الإلكتروني الذي أصبح شغل شبابنا الشاغل حيث يستمد كثير من الشباب المعلومات الدينية والفكرية والثقافية من خلالها فيما يؤثر سلبا أو إيجابا في صناعة الإنسان.