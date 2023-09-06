إيطاليا وكرواتيا.. وجهات سياحية مفضلة للإنجليز في 2024

أكد منظمو الرحلات البريطانيين أن إيطاليا ستظل الخيار الأفضل للمسافرين الإنجليز العام المقبل على الرغم من أنها قد لا تتمتع حاليًا بنفس مستوى الشعبية التي تتمتع بها إسبانيا، إلا أن إيطاليا تواصل جذب ملايين البريطانيين كل عام.

وبحسب تقرير نشره اتحاد شركات السياحة الإيطالي، فإنه في العام الماضي وحده، استقبلت إيطاليا ما مجموعه 4.1 مليون زائر بريطاني، مما ضمن مكانتها باعتبارها الوجهة الرابعة الأكثر شعبية بين السياح البريطانيين، ولعل الطقس الحار في إيطاليا في الصيف، ومناظرها الطبيعية الخلابة وشواطئها الزرقاء، ووفرة المعالم التاريخية تجذب المصطافين من المملكة المتحدة، كما يعد المطبخ الإيطالي عامل جذب مهم آخر للبريطانيين.

بالإضافة إلى ذلك، فشلت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إضعاف حب المملكة المتحدة الدائم لإيطاليا، ومن بين الوجهات التي يخطط البريطانيون لزيارتها العام المقبل هي روما ونابولي وفلورنسا.

في حين تقدم إيطاليا تجربة رائعة على مدار السنة، فإن مواسم الذروة السياحية، والتي تشمل الصيف (يونيو - أغسطس) والشتاء (ديسمبر - فبراير)، تميل إلى زيادة أسعار أماكن الإقامة والمعالم السياحية، فإنه في العام المقبل، ستكون مدن مثل روما وماتيرا ونابولي والدولوميت وصقلية من بين أفضل الوجهات في إيطاليا التي تجذب المسافرين بسحرها ومعالمها الفريدة.

وفي الشهر الماضي، كشفت وزارة السياحة الإيطالية أن الوجهات الأكثر رواجاً هذا الصيف في إيطاليا تتكون بشكل رئيسي من المنتجعات الساحلية، وهو ما يمثل 43 % من إجمالي الحجوزات، كما أشارت إلى أن هذه العطلات الساحلية توفر ميزة كبيرة في توفير التكاليف بنسبة 31 % مقارنة بمتوسط ​​الأسعار في البلدان المنافسة مثل اليونان وإسبانيا وفرنسا.

وبعد انضمامها إلى منطقة شنجن في 1 يناير 2023، أصبحت كرواتيا أيضًا وجهة مفضلة أخرى للسياح البريطانيين، ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، خلال النصف الأول من عام 2018، انطلق حوالي 1.4 مليون من سكان المملكة المتحدة في رحلات إلى منطقة البحر الأدرياتيكي لقضاء عطلاتهم، مما يمثل زيادة بنسبة 40 % على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك أيضًا زيادة ملحوظة في عدد الليالي التي قضاها زوار المملكة المتحدة في كرواتيا، حيث ارتفع من 3.3 مليون في عام 2016 إلى 4.6 مليون بحلول عام 2019.