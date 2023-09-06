وزير الشباب يبحث سبل تعزيز التعاون مع "خدمات نقل الدم" بوزارة الصحة

اجتمع اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسئولي هيئة خدمات نقل الدم القومية التابعة لوزارة الصحة والسكان لمناقشة سبل تواجد العربات الخاصة بخدمات نقل الدم داخل مراكز الشباب وذلك لتشجيع الشباب علي التبرع بالدم ونشر الوعي حول اهمية التبرع بالدم مما يعود بالنفع علي المجتمع.

اكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب، لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، لجذب للشباب والمواطنين، بداية من التوسع في الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل ندوات توعوية في مختلف المجالات مما يعود بالنفع علي الفرد والمجتمع.

حضر اللقاء مستشار هشام عبد الرحمن مستشار مجلس الدولة، د رحاب عمر نائب المدير ومدير الطوارئ ومساعد المدير لشؤون الصرف، د محمد فاضل رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة ولفيف من قيادات الوزارة.