وزارة العمل: ندوة للتوعية في مجال المساواة بين الجنسين بالغربية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الغربية، تنظيم ندوة توعوية نظمتها وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل، وذلك بمقر شركة سبينيس للمواد الغذائية فى مول طنطا بالمنطقة اللوجستية، حضرها 12 عامل وعاملة.

تناولت عدد من للموضوعات عن أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة المصرية فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتواجد المستمر بين العاملين بالقطاع الخاص، مع الاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتوعيتها بأهمية دورها في المجتمع للمساهمة في عمليات التنمية ودفع عجلات الإنتاج.

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية العمل بالغربية،أنه جرى أيضاً خلال الندوة التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تعيق ترقى النساء ووصولها إلى المناصب العليا في الشركات، وكذلك عرض القرارات الوزارية رقم 43 و 44 الخاصة بتشغيل النساء والتنبيه على الفرق بين العنف والتحرش داخل بيئة العمل، وشرح أنواع مخاطر العمل وطرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية مما يؤثر على صحة وسلامة العاملين فى بيئة العمل وعلى انتاجية الفرد العامل.

وألقت الدكتورة أمل حسين مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الأسرة المصرية محاضرة بالندوة.