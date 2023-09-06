نائب رئيس جامعة القناة يكشف خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" لعام 2023 ، توجه الطلاب إلى مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة لتسجيل رغباتهم، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر .

وفي سياق متصل - تفقد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق بالجامعة- سير العمل بالمكتب الفرعي للتنسيق (اليدوي والإلكتروني)، حيث يتم استقبال طلاب مراحل الدبلومات الفنية.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الطلاب يقومون بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital .gov ، لافتاً إلى أن إدخال أو تعديل الرغبات ينتهي في الساعة السابعة مساءًا آخر يوم في المرحلة.

وأضاف الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ورئيس مكتب التنسيق أنه بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يتم طباعتها، مع إعطاء الطالب إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمه.

وأكمل الدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي ونائب رئيس مكتب التنسيق أنه في حالة تعديل الرغبات عدة مرات، سيتم حفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به الطالب.

وعن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني- فأفاد الدكتور تامر حسنين مُشرف التنسيق الإلكتروني أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات، يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجاري/ زراعي ... ( ثلاث سنوات أو خمس سنوات )، ويدخل الطالب برقم جلوسه في خانة الشهادة الحاصل عليها، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي، ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم) ، يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح؛ لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

أما عن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"- أكد الدكتور إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني أن الطالب يقوم بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg، ويحدد نوع المؤهل، ثم يدخل رقم الكود الخاص به، وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به، فيظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود، وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية)، ويحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل رغباته في أي وقت حتى موعد غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات، وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها، ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله .

وأكملت الدكتورة هبه الدناصوري مسئول التنسيق اليدوي أن تعليمات الوازرة واضحة، حيث يتم إتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة الطلاب منذ بداية أعمال مكتب التنسيق في اليوم الأول من تنسيق تلك المرحلة.

وأعلن الدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء أنه خلال يومين من العمل بمرحلة المعاهد والدبلومات الفنية تم استقبال 128 طالب وطالبة، بواقع 67 باليوم الأول، و 61 باليوم الثاني، مضيفاً أن عدد الطلاب المتقدمين بالدبلومات الفنية ثلاث سنوات بلغ حتى الآن 88طالب وطالبة، أما الدبلومات الفنية 5 سنوات- فبلغ عدد المتقدمين 40 طالب وطالبة .

وأكد الدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، على جودة الإنترنت وطباعة الرغبات بعد الانتهاء من تسجيلها وتسليمها لكل طالب .

وقال الدكتور محمد المتولي مُنسق التسجيل اليدوي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أنه تم تخصيص مقر خاص للطلاب من ذوى الهمم بمبنى رعاية الشباب بالدور الأرضي للتنسيق للطلاب مع توفير واستراحات لأولياء أمورهم .

وأضاف الأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل ، أن المكتب سيستمر في استقبال الطلاب حتى إعلان انتهاء أعمال مكتب التنسيق .

هذا وقد تم تخصيص أماكن مع توفير سبل الراحة للطلاب وذويهم من الأسر وأولياء الأمور لتقديم المعلومات التي يحتاجها المتقدمين بمسرح رعاية الشباب.

الجدير بالذكر أن العمل مستمر بمكتب تنسيق الفرعي بالجامعة لحين إشعار آخر من الوزارة .