إعداد خريطة شاملة لمقدمي الخدمات للأطفال المعرضة للخطر بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

من جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالتعاون مع الجهات المعنية في الإنضمام للندوات وورش العمل للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.

وأوضحت هبة محمد حمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام إنتهاء الوحدة من إعداد خريطة شاملة لمقدمي الخدمات للأطفال المعرضة للخطر وذلك عقب المشاركة فى ورشة العمل التي أقيمت بمحافظة الاسكندرية لتوضيح كيفية عمل خريطة الخدمات الشاملة لمقدمي الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للأطفال المعرضة للخطر كذلك كيفية جمع البيانات المطلوبة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وتحت إشراف المجلس القومى للطفوله والأمومة ودعم منظمة اليونسيف.

وأشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إلى أن الخريطة تضمنت الخدمات المقدمة للأطفال المعرضين للخطر على مستوى الجمهورية والتي تهدف لوضع قاعدة بيانات تضم الجهات المقدمة للخدمات ( الصحية – القانونية - الاجتماعية – النفسية - التعليمية ) لتسهيل تقديم التدخلات والخدمات اللازمة لحالات الأطفال المعرضة للخطر وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.