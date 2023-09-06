جامعة الإسكندرية تعلن موعد الكشف الطبي في الكليات للطلاب المقبولين

أعلنت جامعة الإسكندرية، عن مواعيد الكشف الطبي لكافة الطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2023، بجميع مراحل التنسيق، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 16 سبتمبر وتستمر حتى 19 أكتوبر المقبل وفقا للجدول المعلن عن موعد كل كلية بالجامعة.

وجاءت المواعيد وفقاً لإعلان جامعة الإسكندرية، حيث حددت كلية التمريض بالإضافة إلى معهد التمريض بمقر الوحدة الطبية بكلية التمريض، من 16 إلى 21 سبتمبر حيث جاتءت كالتالي:

كلية الحاسبات والمعلومات، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة طلبة سموحة من 16 إلى 19 سبتمبر.

كلية العلوم بالشاطبي ومحرم بك، يقام الكشف الطبي بمقر كلية العلوم مبنى اعدادي بالشاطبي، من 16 إلى 21 سبتمبر.

كلية التربية ورياض أطفال، بمقر الوحدة العلاجية بكلية التربية النوعية من 16 إلى 21 سبتمبر.

زراعة سابا باشا من 16 إلى 19 سبتمبر، بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بسابا باشا.

زراعة الشاطبي، بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بالشاطبي، من 16 إلى 21 سبتمبر.

كلية الصيدلة، بالوحدة العلاجية بكلية الصيدلة، من 16 إلى 19 سبتمبر.

طب الاسنان، بالوحدة العلاجية بكلية طب الاسنان

كلية الهندسة، بمقر كلية الهندسة من 16 إلى 21 سبتمبر

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة سموحة، من 16 إلى 19 سبتمبر.

الطب البشرى، بمقر الوحدة العلاجية بكلية الطب

الفنون الجميلة، بمقر الوحدة العلاجية بكلية الفنون الجميلة، من 16 إلى 19 سبتمبر.

كلية الطب البيطري، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة، سموحة، من 16 إلى 19 سبتمبر.

كلية التربية من 16 إلى 21 سبتمبر.

كليات «الآداب، الأعمال، سياحة وفنادق، حقوق» من 26 سبتمبر إلى 16 أكتوبر، بمبنى كلية التجارة.