تموين الإسكندرية تشن حملات مكثفة على الأسواق

أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق، حيث شنت عددا من الحملات الرقابية على الأسواق.

وشنت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام للإدارة وأحمد حسن وأحمد على مفتشى الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعي مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية مسائية على الأسواق.

وأسفرت الحملات على تحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ علي ٣٢٠ علبة سجائر متنوعة، وتحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ علي عدد٧٤٠ علبة سجائر متنوعة، وتحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ علي ٥٩٠ علبة سجائر متنوعة

كما تم تحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ علي ٣١٥ علبه سجائر متنوعة، وتحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ علي ١٤٠ علبة سجائر متنوعة، بإجمالي ٢١٠٥ علبة سجائر متنوعة، وتحرير عدد ٦محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٥ محاضر لعدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما تم تحرير محضر حيازة إسطوانة بوتاجاز منزلي داخل محل طيور لغير الغرض المخصص لاستخدامها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.