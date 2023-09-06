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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس البرلمان الأوكراني يصل إلى اليابان للمشاركة في قمة رؤساء برلمانات مجموعة السبع

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني
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وصل رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، إلى اليابان، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة رؤساء برلمانات مجموعة السبع.
وكتب ستيفانتشوك في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية: "أبدأ زيارة عمل إلى اليابان للمشاركة في القمة البرلمانية لمجموعة السبع".
وأشار ستيفانشوك إلى أنه في إطار زيارته لليابان، سيعقد اجتماعات ثنائية مهمة مع رؤساء برلمانات دول مجموعة السبع.
كما سيلقي رئيس البرلمان الأوكراني كلمة في الجلسة الأولى للقمة حول "العدوان الروسي على أوكرانيا والنظام الدولي".
وأضاف "مما لا شك فيه أن التركيز سيكون على أوكرانيا والدعم الشامل لشركاء بلادنا في مواجهة المعتدي الروسي"، على حد تعبيره.
وتعقد القمة البرلمانية لمجموعة السبع في اليابان اعتبارًا من غد الخميس.
 

البرلمان الأوكراني اليابان مجموعة السبع
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