أوكرانيا: إصابة ثلاثة مدنيين في 65 هجومًا روسيًا على خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الأربعاء، أن 3 مدنيين أُصيبوا؛ جراء 65 هجومًا عسكريًا شنه الجيش الروسي على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء: "أن الروس أطلقوا 279 قذيفة على خيرسون في يوم أمس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين".

وأشار إلى أن الروس نفذوا يوم أمس 65 عملية قصف، حيث أطلق 279 قذيفة هاون ومدفعية وجراد وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية، من بين ذلك 18 قذيفة على مدينة خيرسون".

وتابع المسؤول الأوكراني أن القوات الروسية استهدفت الأحياء السكنية في المنطقة، فضلًا عن برج للهواتف المحمولة في منطقة بيريسلاف.