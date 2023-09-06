اجتماع وزاري للجنة العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية التي مثلها نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي وبمشاركة الدول الأعضاء باللجنة (مصر والإمارات والبحرين) والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وعقد الاجتماع على هامش أعمال الدورة الوزارية (160) لمجلس جامعة الدول العربية.

واستعرضت اللجنة تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول تطورات الأزمة مع إيران، كما ناقشت مشروع بيان سياسي حول هذه الأزمة والتعامل العربي معها .

وأعدت اللجنة مشروع قرار رفعته إلى الدورة (160) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي ستعقد في وقت لاحق اليوم برئاسة المملكة المغربية لإقراره.