رئيس وزراء سنغافورة يؤكد أهمية مواصلة الحوار بين واشنطن وبكين

أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، اليوم الأربعاء، أهمية مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية والصين الحوار وبناء الثقة الاستراتيجية على جميع المستويات والسعي لتحقيق تعاون أكبر، مضيفا أن الدولتين بحاجة إلى إظهار القيادة لمواجهة مجموعة من القضايا العالمية.

وأضاف رئيس وزراء سنغافورة - خلال كلمته أمام قمة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج - أن المنطقة تراقب بقلق بالغ مسار العلاقات الأمريكية - الصينية، مبينا أن آسيان لديها مصلحة مباشرة؛ حيث إن التوترات يمكن أن تؤجج بسهولة بؤر التوتر الحالية في المنطقة وتقوض السلام والازدهار والاستقرار الذي تمتع به الجميع لعقود من الزمن.

وأوضح - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن "آسيان والصين تشتركان في السعي الحثيث لتحقيق السلام مرجعا السبب وراء ذلك إلى فهمهما الشديد للصعوبات، كما أضاف "كلانا لديه طموح قوي للتنمية.. وكلانا يتخذ إجراءات حقيقية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وحث رئيس وزراء سنغافورة آسيان والصين على تكثيف الجهود لإبرام مدونة لقواعد السلوك تتوافق مع القانون الدولي - مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 - وتحمي حقوق ومصالح جميع الأطراف.

وتعد قمة آسيان مع الصين هي الأولى من بين عدة اجتماعات عقدها التكتل المكون من 10 أعضاء اليوم الأربعاء مع العديد من الشركاء الخارجيين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثلها نائبة الرئيس كامالا هاريس.