رئيس مجلس الدولة الصيني: ندعم قيام "آسيان" بدور أكبر في الشئون الدولية

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج إن بلاده تدعم بقوة الموقع المركزي للآسيان في التعاون الإقليمي، وتدعم قيام رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بدور أكبر في الشئون الدولية.

جاء ذلك خلال زيارته إلى جاكرتا فى زيارة رسمية لإندونيسيا، حيث سيحضر أيضا الدورة الـ26 من قمة الصين - الآسيان والدورة الـ26 من قمة الآسيان زائد ثلاثة والدورة الـ 18 من قمة شرق آسيا حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الصيني أن بكين على استعداد لإجراء تبادلات متعمقة لوجهات النظر مع جميع الأطراف بشأن القضايا الرئيسية للتعاون الإقليمي، وتعزيز التضامن والتنسيق، وتشارُك فرص التنمية، والعمل معا لمواجهة التحديات، وتعزيز شرق آسيا لتكون محركا مهما للتنمية العالمية بشكل مستمر.

وأشار إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تطورت العلاقات الصينية-الإندونيسية بسرعة؛ ما يشكل مثالا للدول النامية للعمل معا والتعاون من أجل تحقيق التنمية المشتركة، معبرا عن استعداد الصين للعمل مع إندونيسيا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وبناء مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين وإندونيسيا، وتعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل ورفيع المستوى، وضخ المزيد من الاستقرار والزخم في التعاون الدولي والإقليمي.

ومن المقرر أن يجري "لي" أيضا خلال الزيارة، محادثات مع ويدودو وسيحضر فعاليات تشمل منتدى إندونيسيا للاستدامة 2023.

