البرهان يطلع على ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي بالسودان

أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على الترتيبات الجارية لإنجاح الموسم الزراعي بالبلاد.

وقال والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - إن رئيس مجلس السيادة اطمأن خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بمدينة بورتسودان، والذي ضم الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وإدارة البنك الزراعي (قطاع ولاية الأحمر)، على التحضيرات الجارية لإنجاح الموسم الزراعي ومعالجة المعوقات التي تواجه الموسم.

وأشار والي القضارف إلى الترتيبات التي بذلت لتأمين الغذاء وإنجاح الموسم الزراعي، منوهًا إلى صدور القرار الخاص بتكوين اللجنة العليا لإنجاح الموسم والتي تضم الجهات ذات الصلة، مؤكدًا سعيهم لتوفير الأمن الغذائي في البلاد.

وأوضح الوالي أن جملة المساحات المستهدفة للزراعة بلغت حوالي 47 مليون فدان، فيما بلغت المساحات التي تم زراعتها حتى الخامس عشر من أغسطس الماضي 27 مليون فدان، كما تم زراعة مليون فدان في القطاع الصيفي، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية إنجاح الموسم الزراعي، مبينًا أن المبالغ المطلوبة على مستوى السودان تقدر بحوالي 110 مليارات جنيه.

وأشار إلى اهتمام الحكومة وحرصها على معالجة المعوقات التي تواجه الموسم الزراعي، مشيرًا إلى ضرورة وضع برنامج متكامل لإنشاء صوامع على مستوى كل قطاعات ولايات السودان، وقال: "نبشر الشعب السوداني بأن الموسم الزراعي ناجح، وأن المخزون الاستراتيجي متوفر بكميات كبيرة".