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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو|هل يقع طلاق المصاب بالوسواس القهري؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمد عبدالسميع،
الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم وقوع الطلاق لمصاب بالوسواس القهري؟. 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الوسواس القهرى له علاجين الأول يكون بالذهاب إلى الطبيب وهذا يوفر علينا نسبة 80%، وهو أمر طبي، وهناك علاج آخر توجيه الشيخ، وهذا موجود فى دار الإفتاء، ولدينا خبرة فى هذا الأمر".


واستكمل: "لما يجى لنا موسوس وفى حالة الطلاق نقول له لا يقع لك طلاق، وعليك أن توثق الطلاق إن كان قصدك الطلاق وهذا لتخفيف عليه وعلى حالته".



 

الدكتور محمد عبدالسميع دار الإفتاء المصرية الطلاق
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