برسالة مؤثرة.. طارق حامد يودع جماهير اتحاد جدة

وجه اللاعب طارق حامد، اليوم الثلاثاء، رسالة وداعية إلى جماهير نادي الاتحاد السعودي، بعدما أتم انضمامه إلى ضمك في سوق الانتقالات الصيفية 2023.

البالغ من العمر 34 عامًا، وقع على عقود انتقاله إلى ضمك حتى يونيو 2025.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" أو تويتر: "كل الشكر والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة.. سعيد جدًا بتجربتي هنا وبما حققته مع الفريق، وأتمنى كل النجاح والتوفيق لهم في البطولات القادمة".

وأتم: "شكرًا أخي أنمار الحائلي (رئيس الاتحاد) شكرًا أخي أحمد كعكي (نائب رئيس الاتحاد) وكل الشكر والحب لجمهور الاتحاد في كل مكان".

ونجح طارق في تحقيق لقبين مع الاتحاد، هما الدوري وكأس السوبر السعوديين.

وخاض طارق 30 مباراة مع الاتحاد، منها مباراتين في كأس الملك سلمان للأندية العربية، علمًا بأنه لم ينجح في تسجيل أي هدف أو تقديم أي تمريرة حاسمة.