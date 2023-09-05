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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق مؤتمر"حملة بشبابها " بنادي الحوار الرياضي في المنصورة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر حملة بشبابها تحت شعار شباب بهوية وطنية، بمشاركة 150 عضوا من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالدقهلية، وذلك بقاعة المؤتمرات بنادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة.

فيما حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر  منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، وروض عبد الحليم الحنفي وكيل برلمان شباب مصر، و آلاء شبان رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة الدقهلية، و محمد ثروت عضو برلمان شباب مصر، و محمد ماهر عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وفريق العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة افتتاحية لـ منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، رحبت فيها بالحضور وأعضاء برلمان الطلائع والشباب بالدقهلية، بالإضافة إلى بعض الحضور من مؤسسي "حملة بشبابها" أندرو أمجد وجون جورج من  محافظة بورسعيد، وماجد ميخائيل واحمد ناصر قنديل، وياسين أبو الفضل من محافظة قنا، كما تمنت التوفيق لحملة بشبابها فى توعية الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية وشباب الدقهلية من الداعمين لحملة بشبابها بمحافظة الدقهلية.

كما تناولت وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تعريف المشاركة السياسية للشباب، وهى الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم و ممثليهم، والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر ، والمشاركة السياسية ليست مجرد التصويت في الانتخابات ، بل إنها بوجه عام إهتمام واضح من قبل المواطنين المهتمين بقضية القرار السياسي.

بالإضافة إلى أنواع المشاركة السياسية وهى التصويت في الانتخابات، والمشاركة في الحملات الانتخابية، والاهتمام بمتابعة الأمور السياسية، وحضور الندوات والمؤتمرات السياسية، والمناقشات السياسية، والإنخراط في عضوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مما يؤدي كل ذلك إلى تنمية هوية الشباب وتطوير قدراته، وترسيخ مبادئ الديمقراطية في السلوك العادي للشباب.

يأتي تنفيذ فعاليات مؤتمر حملة بشبابها بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني.

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التصويت في الانتخابات إدارة البرلمان والتعليم المدني الدقهلية الشباب والرياضة بالدقهلية نموذج محاكاة مجلس الشيوخ
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