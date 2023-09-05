خلال شهر أغسطس.. تحرير 1000محضر مخالفات تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته ،تقريرا بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية"خلال شهر أغسطس 2023 " ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن للحصول على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

تضمن التقرير،الذي عرضه وكيل الوزارة "م. وصفى عبد الله"الإشارة إلى أنه تم،خلال شهر،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"التي يبلغ عددها 1280 مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 321 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1020 محضراً لمخالفات بالمخابز،بواقع: 251نقص الوزن، 132 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 26 عدم إعطاء بون صرف ، 73 لتدني مستوى النظافة،و14 محاضر لعدم وجود ميزان، 102محضراً للتصرف في الحصة، 66 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 25لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين "والبالغ عددهم 1187 تاجر تمويني بجانب 213 تاجر ضمن مشروع جمعيتي" فقد تحرير 16محضراً لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية

أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 331 محضرا منها : 103 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،113محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار،16محضراً للذبح خارج المجازر، 2 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،6محاضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،31 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر،4محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،8 محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم،و35 محضر للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها،و 5 محاضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و9محاضر لتجميع مواد بترولية