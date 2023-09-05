انطلاق المائدة المستديرة لمديري المهرجانات ضمن فعاليات المسرح التجريبي

انطلق منذ قليل مائدة مستديرة تجمع مديري ورؤساء المهرجانات المسرحية ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران.

بدأت الندوة بدقيقة حداد على أرواح شهداء 5 سبتمبر، ليبدأ بعدها السفير علي المهدي من دولة السودان الشقيقة كلمته، والترحيب بالحضور، وهم الدكتور سامح مهران من مصر، الدكتور محمد الشافعي من مصر، أحمد أبو رحيمة من الإمارات ، عبدالاله السناني من المملكة العربية السعودية ، إسماعيل عبدالله من الإمارات ، مازن الغرباوي من مصر، علي عليان من الاردن، مصطفى الطويل من العراق، عقباوي الشيخ من الجزائر.

لتنطلق الندوة من مصر، حيث اقترح الدكتور سامح مهران لاقامة اتحاد للمهرجانات المسرحية، يضم الدول العربية.