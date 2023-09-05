لليوم الثاني.. الزمالك يواصل تلقي طلبات الترشيح لانتخابات النادي

يواصل نادي الزمالك تلقي طلبات الترشيح لانتخابات النادي، ليوم الثاني على التوالي، بعد فتح الباب أمس الإثنين والذي أسفر عن تقدم أربعة مرشحين.

وتقدم كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وفتح في العاشرة صباح أمس الاثنين 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.