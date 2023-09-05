"أكل فلفل حار".. تحدي على "تيك توك" ينهي حياة مراهق

توفي هاريس ولوباه البالغ من العمر 14 عاما بعد مشاركته في تحدِ على "تيك توك" لتناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار للغاية.

وبدورها أكدت الشرطة الأميركية أن هاريس توفي بمنزله في الأول من سبتمبر بحضور الشرطة والمسعفين.

وكتبت العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي: ان هاريس كان بمثابة النور بالنسبة لهم وكان شابا ذكيا وغريب الأطوار وموهوبا بشكل لا يصدق ويحب ألعاب الفيديو ولعب كرة السلة .

وتم تصنيع الرقائق المستخدمة من فلفل كارولاينا ريبر وناغا فايبر وهما من أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم.

وتمتلك ولاية كارولينا الفلفل الحار الأكثر سخونة في العالم وفقا لمقياس سكوفيل وهو مقياس قوة الطعم الحار.

ويقول خبراء الصحة: إن التحد يمكن أن يسبب القيء والسعال والربو والحروق.