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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أمسية روحانية من طراز خاص بين ياسين التهامى وأحمد العمرى في القلعة.. صور

شيخ المنشدين ياسين
شيخ المنشدين ياسين التهامي
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جسدت الليلة الحادية عشرة من فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى الدورة الـ31، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فكرة تواصل الأجيال فى مجال الإنشاد الدينى.

فبين شيخ المنشدين ياسين التهامى، والصاعد الواعد أحمد العمرى وفى رحاب مسرح المحكى عاش حشد جماهيرى ضخم أمسية روحانية من طراز خاص، حيث نجح "التهامى" فى خلق حالة من السمو الوجدانى لترتقى المشاعر إلى عنان السماء، وأنشد عددًا من أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوى والابتهالات، التى تفاعل معها مريديه من مختلف الثقافات والفئات العمرية.

قبله أجاد أحمد العمرى فى أداء مجموعة من المؤلفات والأعمال الدينية الشهيرة ولاقى استحسانا من الجميع كان منها: "رباه يا من اناجي، وماشي في نور الله، ويا رب كرمك علينا، وصلاة من الرحمن، ولبيك يا سرى، ونور النبي لما ظهر، ويا حبيب الله، وتملكتموا عقلي، والجرح كان طاب، والمصطفى لما دعاني، ومولاى إنى ببابك، وقمر".

وتستمر فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، حتى ٧ سبتمبر الجاري، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

 

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية ياسين التهامي أحمد العمري مسرح المحكى الدورة الـ31 وزارة السياحة والآثار الهيئة العامة لتنشيط السياحة الإنشاد الديني
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