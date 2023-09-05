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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة بريانسك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز أن جهاز الأمن الفيدرالي أحبط محاولة مخربين أوكرانيين لدخول منطقة سيفسكي في المقاطعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وكتب بوغوماز على قناته في "تلجرام": "أحبط موظفو إدارة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي في مقاطعة بريانسك والوحدات الملحقة بوزارة الدفاع في منطقة سيفسكي الحدودية بالمقاطعة، محاولة لاختراق أراضي روسيا من قبل مجموعة استطلاع أوكرانية".

وأوضح حاكم المقاطعة، أنه تم العثور في مكان الاشتباك على أسلحة وذخائر بينها أجنبية تركها المخربون.

الأمن الفيدرالى الروسى محاولة أوكرانية للتسلل مقاطعة بريانسك
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