كوليبا: مسألة توريد صواريخ ″ATACMS″ لأوكرانيا لا تزال قيد البحث

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن مسألة تقديم الولايات المتحدة صواريخ ″ATACMS″ البعيدة المدى لأوكرانيا لا تزال قيد البحث، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

ونقلت وكالة "أوكر إنفورم" الأوكرانية عن كوليبا قوله، يوم الاثنين، إن "مسألة تقديم صواريخ ″ATACMS″ الأمريكية لأوكرانيا لا تزال مفتوحة، وهي لم تغلق على الإطلاق. وبحثنا ذلك في الاتصال الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي".

وأضاف كوليبا أن الوزير الأمريكي "أكد أنهم يحللون بعض الأمور المتعلقة بالاستخدام والعدد من أجل اتخاذ القرار النهائي".

وأشار إلى أن بريطانيا وفرنسا قد قدمتا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، مضيفا أنه "سيكون طبيعيا جدا" إن انضمت الولايات المتحدة وألمانيا إلى تلك الجهود.