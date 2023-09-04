أهالي سيناء يطالبون بإنشاء مصنع للبنجر وتوفير الأسمدة.. فيديو

أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أن عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، بمثابة إثبات ملكية للمواطنين في سيناء، كما أنه يسمح لهم بالحصول على الأسمدة والتقاوي المعتمدة من خلال هذه العقود.

وقال محمد الشحات خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» في حلقة خاصة من سيناء، إن عقود تمليك الأراضي الزراعية تم تطبيقه لأول مرة منذ 2014، كما أن هذه الدفعة الأولى من توقيع العقود.

وأضاف الشحات، مساء اليوم الإثنين، أن الهيئة تقوم بتوفير لجان وترسلها إلى سيناء لكي يتم توقيع العقود الأراضي، لتوفير الجهد والوقت عليهم وعدم السفر إلى القاهرة، موضحًا أنه سيتم إصدار كارت الفلاح للمواطنين الذين حصلوا على العقود للاستفادة بالمزايا.

وفي سياق متصل، وجه أهالي سيناء الشكر إلى القيادة السياسية عقب حصولهم على عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، كما أن مؤسسات الدولة تقف بجانبهم من خلال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.

وطالب المواطنين الذين تسلموا عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، بضرورة إنشاء مصنع للبنجر لأنه من المحاصيل الرئيسية التي يتم زراعتها في سيناء، بالإضافة إلى توفير الأسمدة اللازمة لتغذية المحاصيل المنزرعة.