الزمالك يحفظ حقه في قضية خالد بوطيب بقبول الاستئناف بالاتحاد الدولي

قامت لجنة الزمالك الحالية برئاسة عماد البناني، بسداد مبلغ 25 ألف فرانك للاتحاد الدولي لكرة القدم كرسوم إضافية في الاستئناف المقدم من الزمالك ضد المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وكان الاتحاد الدولي قد منح الزمالك مهلة حتى 15 سبتمبر الجاري لسداد المبلغ وقبول الاستئناف، وحال عدم قبول الاستئناف كانت ستوقع غرامة كبيرة تصل إلي 2 مليون و600 ألف يورو لصالح اللاعب.

وحفظ الزمالك حقه بقبول الاسئتناف حيث قدم الزمالك ما يثبت تهرب اللاعب من التدريبات بداعي الإصابة، وذلك من أجل الغاء غرامة الـ 2 مليون و600 ألف يورو، وسيصدر الاتحاد الدولي قراره في الفترة المقبلة سواء بالغاء العقوبة او تخفيضها او اعتمادها كما هي بشكل نهائي.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك، الخميس المقبل أول ودياته استعدادا للموسم الجديد، وذلك بمواجهة فريق السكة الحديد.

وسيغيب الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك عن أول مباراة ودية للفريق بسبب تواجده في إسبانيا حاليا لإلقاء محاضرات فنية مع مدربيين عالميين، على أن يعود لقيادة تدريب الزمالك بداية من يوم الجمعة المقبل وفقا لاتفاقه مع لجنة الزمالك وجهازه المعاون المحلي.

ويواصل الزمالك اليوم الثلاثاء تدريباته حيث يركز الجهاز الفني للفريق الأبيض حاليا على رفع المعدلات البدنية للاعبين.

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.