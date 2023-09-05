كامل أبوعلى يهدد بالرحيل عن النادي المصري

هدد رئيس نادى المصرى البورسعيدى كامل أبوعلى، بالتقدم باستقالته من النادى بسبب الضغوطات المستمرة من اتحاد الكرة بتسديد مبالغ ضخمة وأموال متأخرة للاتحاد على النادى فى ظل تدعيم أبوعلى بمبالغ لاتحاد الكرة.

وسيطرت حالة من الاستياء على مسئولى النادى المصرى البورسعيدى بسبب رفض اللعب على ستاد هيئة قناة السويس الذى تم التعاقد معه على أمل الحصول على موافقات وخوض مباريات فريق الكرة اللقاءات الرسمية عليه.

وتلقى النادى المصرى إخطارا من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخوض مبارياته فى الموسم الجديد 2023-2024 على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء اختيار برج العرب لاستضافة مباريات النادى المصرى كالمعتاد لرفض المسئولين خوض مبارياته على استاد هيئة قناة السويس.

وأكد النادى المصرى أنهم سيحاولون مرة أخرى للحصول على الموافقة للعب على استاد هيئة قناة السويس بالموسم الجديد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها رفض طلب النادى المصرى اللعب على استاد هيئة قناة السويس بل تم رفض نفس الطلب الموسم الماضى.

وانتظم النادى المصرى فى معسكر خارجى بدولة المغرب لتنفيذ المرحلة الثانية من الإعداد، ويستمر لمدة أسبوعين بمدينة مراكش المغربية.

وتضم البعثة 35 فردا، بينهم 23 لاعبا بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ومسئولى المهمات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول بالنادى البورسعيدى 4 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

ونجح النادى المصرى خلال سوق الانتقالات الصيفية فى ضم 9 صفقات قوية لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل،وجاءت الصفقات الجديدة على النحو التالى: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغانى، التونسى فخر الدين بن يوسف.

ويذكر أن رابطة الأندية المصرية حددت يوم 20 سبتمبر، موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز.