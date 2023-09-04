وزير التنمية المحلية يعلن تسليم محطة الفرز الأولي بـ"رأس سدر" لمحافظة جنوب سيناء

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تسليم محطة الفرز الأولي للمخلفات الصلبة بمدينة (رأس سدر) بمحافظة جنوب سيناء غدًا الثلاثاء، كما تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة (أبورديس) بمحافظة جنوب سيناء.

حيث تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطتين 7،5 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين فى الشارع المصري بصفة مستمرة بما يساهم فى عودة الشكل الجمالى للشوارع الرئيسية والفرعية والمدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق فى النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التى تقدمها الدولة.