حار رطب نهارا معتدل ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

وأوضحت الأرصاد، أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الثلاثاء نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية مطروح والسلوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 38 للعظمى 28 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 28 درجة .