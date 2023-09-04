رائد العزاوي: الحكومة العراقية نجحت في احتواء أزمة كركوك

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية، إن خطوات السوداني في لحل أزمة كركوك جيدة وجادة لحفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المحافظة وقد نجحت في احتواء الازمة وحقن دماء ابناء هذه المدينة العزيزة على كل ابناء الشعب العراقي.

وأضاف "العزاوي" في حديثه لإذاعة صوت العرب، أن قرار رئيس الوزراء العراقي بإرسال قوات الجيش العراقي إلى كركوك قرار سليم لحقن الدماء والحفاظ على الأرواح، وهو ما حدث أيضًا في قرار حظر التجوال.

وبين مدير مركز الأمصار، أن أزمة كركوك تحتاج إلى اجتماعات عدة وتنسيقات مستمرة لإيجاد حلول للسيطرة عليها، وهو الأمر الذي يسعى من خلاله السوداني، عن طريق الاجتماعات التي يعقدها

وبين العزاوي أن "العناصر التي ارتكبت الاعتداءات، وعملت على إثارة الفتنة، ستلاقي جزاءها العادل على وفق القانون"، مبينا أن "قوات الأمن في مدينة كركوك، ملتزمة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وهي مسؤولة عن حماية أهالي المحافظة وحقوقهم في العيش الكريم والتعبير عن الرأي، والتمتع ببيئة آمنة يغلب عليها التسامح وقبول الآخر، وهذا ما يتميز به أهالي كركوك".

يذكر أن بدأت الأزمة بكركوك في 28 أغسطس الماضي، حين قطع عشرات الأشخاص الطريق الرابط بين كركوك وأربيل بالكامل رافضين تسليم المقر الرئيس لقيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تتخذ القوات العراقية من هذا المقر، وهو مبنى ضخم، مقراً لها منذ عام 2017، وسرعان ما توسعت الاحتجاجات لتشترك فيها أطراف من الحشد الشعبي وآخرون من الجبهة التركمانية والأحزاب العربية.