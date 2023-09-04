الدفاع الروسية: مقتل وإصابة المئات من الجنود الأوكرانيين وإسقاط 24 مسيرة

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 03:23 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط حوالي 500 جندي أوكراني بين قتيل وجريح خلال الــ 24 ساعة الماضية اليوم الماضي وإسقاط 24 مسيرة وتدمير 4 زوارق سريعة أوكرانية أمريكية الصنع في البحر الأسود.

وأوضحت الدفاع الروسية - في بيان اليوم الاثنين - أن القوات الروسية أحبطت 3 هجمات شنتها قوات كييف على محور دونيتسك وكبدتها خسائر في الأرواح على هذا المحور بلغت 285 جنديا.

وأضاف البيان: "لقد هاجمت طائرات روسية بدون طيار شركة لبناء السفن وتجميع القوارب المسيرة في أوكرانيا"، منوها بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية. ولفت بيان الدفاع الروسية إلى إحباط 4 هجمات مضادة شنتها قوات كييف على محور كوبيانسك بالقرب من قرية "سفيردلوفكا".

وتابع البيان: "عززت القوات الروسية مواقعها في محور زابوروجيا في منطقتي (رابوتين) و(فيربوفوي) وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح وصلت إلى أكثر من 115 جنديا"، منوها بتدمير مستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من زابوروجيا.

وأضافت الدفاع الروسية "بلغت خسائر قوات كييف على محور خيرسون 35 جنديا"، مشيرة إلى خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد تكبدتها كييف في مناطق إيفانوفكا وتيمكوفكا وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف".

من ناحية أخرى، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو الدول الحليفة لتسريع إمداد كييف بالدفاعات الجوية الحديثة والطيران القتالي لرد الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية في البلاد.

وقال نيكولينكو إن هذه الدعوة تأتي في أعقاب شن القوات الروسية هجمات مكثفة بطائرات بدون طيار استهدفت العديد من المناطق الحيوية الهامة والبنية التحتية لموانئ أوكرانية على نهر الدانوب الواقع بالقرب من الحدود مع رومانيا.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن "هذا تأكيد آخر على أن الإرهاب الصاروخي الروسي يشكل تهديدا كبيرا ليس فقط لأمن أوكرانيا، ولكن أيضا لأمن الدول المجاورة، بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي" التي من ضمنها دولة رومانيا.

