بالفيديو.. التنمية المحلية توضح كيفية تحقيق استدامة المدن

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية هي جعل المدن والمستوطنات العالمية تتصف بالاستدامة، والحفاظ على المدن التراثية والحضارية العالمية، وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية المصرية خلال 10 أعوام للحفاظ على التوازن الطبيعي والبيولوجي.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الهدف من الاستدامة أن تكون المدن آمنة وقادرة على الصمود، وحماية التراث الثقافي، وهو ما أكدت عليه السياسة المصرية على مدار سنوات سابقة.

وتابع، أن مصر كان لها أعمال على أرض الواقع تحافظ على الاستدامة للمدن، وأهمها تطبيق تحويل استخدام الطاقة الكهربائية للغاز الطبيعي، وخلق إدارة جديدة للمخلفات، والممارسات الاخرى بقرى حياة كريمة .

وأشار إلى أن من أهم إجراءات الحفاظ على استدامة المدن هو تطوير منظومة النقل والتحول من الشمعة السوداء للبيضاء، المتمثلة في تحويل استخدام الطاقة الكهربائية للغاز الطبيعي، والحفاظ على المدن من خلال الإدارة الجديدة المتكاملة للمخلفات.

وأردف، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن كل هذه الإجراءات للحفاظ على عواصم المدن بجانب إجراءات "حياة كريمة" من شأنها تحقيق التنمية المستدامة.