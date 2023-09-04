وزير العمل يزور أكبر مجمع للإصدارات الذكية في الشرق الأوسط

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الاثنين، اللواء أحمد عبدالسلام،الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة للتعاون ،وللإستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع ،بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها "المجمع"..وتناول الاجتماع تناول كيفية التنسيق بشأن إصدار وتأمين كافة المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، بما يضمن تحقيق التأمين والسرية للبيانات، فضلاً عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة من خلال تلك الوثائق المؤمنة،وعلى هامش اللقاء تبادل الوزير والمدير التنفيذي للمجمع دورعا تذكارية ..

وأوضح عبدالوهاب خضر،المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل أنه عقب الإجتماع تفقد الوزير يرافقه اللواء أحمد عبدالسلام،كافة أقسام "المجمع" والذي تبلغ مساحته 570 الف متر مربع ،و تفقد مراحل الانتاج بالمجمع و الٱصدارت المميكنة،وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت..وشاهد "الوزير" مراحل العمل والتحضير الخاصة بالوثائق المؤمنة وصولاً إلى خروج الشهادات والمستندات في صورتها الأخيرة، وكذلك دور المركز التكنولوجى لصناعة الهولوجرام"ثنائى وثلاثى الأبعاد"،وأيضا آليات ومراحل تأمين الوثائق، والتي تتضمن انتاج الورق والتصميم والعلامات المائية والطباعة ووضع الأحبار المؤمنة..وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شحاتة أشاد بهذا الصرح الكبير الذي يسهم في تأمين كافة الاصدارات التي تصدرها الدولة والسيطرة على إصدار الوثائق بما يضمن عدم التلاعب ببياناتها،وهو ما يتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030،كما وجه الوزير الإدارات المختصة بالبدء في وضع آليات وأسس عمل للتعاون مع المجمع وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة،ورخصة مزاولة الحرفة،وتراخيص عمل الأجانب،وشهادات قيد العمل،ومخالصات سداد مستحقات العمالة غير المنتظم،وتراخيص مراكز التدريب المهني الخاصة،وغيرها من " وثائق الوزارة"..

من جانبه أكد اللواء أحمد عبدالسلام، أن المجمع يعد الأول من نوعه في مصر وافريقيا والشرق الأوسط الذي يصمم ويمنح العلامة المائية للورق والبنكنوت، وثاني أكبر مجمع على مستوى العالم في تصنيع الورق، حيث يتم انتاج 12 ألف طن ورق سنوياً لصالح انتاج اوراق البنكنوت والوثائق المؤمنة،مؤكداً الاستعداد الكامل للتعاون مع "الوزارة "لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة..مضيفا أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية من أكبر الكيانات العالمية فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة الخاصة بإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية بأنواعها، وأنه تأسس في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي إفتتحه فى أبريل 2021 بإعتباره نواة لتوصيل كافة الخدمات والمنتجات المؤمنة والذكية إلى كافة قطاعات الدولة، وكذلك توفير منافذ تقديم الخدمات لأفراد المجتمع المصرى...

رافق الوزير في اللقاءات :حسين صبري البكباشي مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،ورضا العربي المستشار المالي للوزارة، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي،ومحمد حسين مدير إدارة التعاقدات ..

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