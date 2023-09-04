صرف الحد الأدنى بأثر رجعي.. أبرز قرارات رئيس شركة مياه الأقصر الجديد

أصدر العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قراراً بصرف شهرين من تقييم الأداء لجميع العاملين في أسرع وقت، وصرف الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة بالشركة بدءاً من شهر إبريل 2023 بأثر رجعى.

كما أعطى السيد، أوامره بصرف البدل النقدي للتذاكر طبقاً للوائح المنظمة، وصرف الإضافي للورديات التي تعمل بخلاف ساعات العمل الرسمية، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين مما يعود على كفاءة العمل وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لصالح المواطنين بمحافظة الأقصر.

وفى إطار دعم الكوادر البشرية، قال السيد، إن دور السلامة والصحة المهنية يأتي في المرتبة الأولى للحفاظ على العاملين وحمايتهم من المخاطر، مؤكداً أنه مستمع جيد لكل أبناء الشركة من العاملين بها، وأنه يرحب دائماً بأي فكرة أو مقترح من شأنه تطوير وتحسين الأداء بالشركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لرئيس شركة المياه الجديد بالأقصر، مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات وعدد من العاملين، بعد توليه مهام رئاسة مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حيث قدم العاملين له أسمى آيات التهاني وأكدوا على حرصهم على العمل الجاد لإنجاح الشركة وتقدمها في العديد من المجالات.

وكان اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر السابق، قد تقدم باستقالته من منصبه في اجتماع عقده مع مجلس الإدارة، وذلك قبل انتهاء مدته المقررة مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وجاءت استقالة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بعد 6 سنوات كاملة قضاها في هذا المقعد، منذ عام 2017 وحتى تقديمه الاستقالة نهاية الشهر الماضي، وتكليف العميد سالم السيد لتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارا من أول سبتمبر.