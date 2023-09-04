مياه المنوفية: حل مشكلة الصرف الصحي لخدمة طلاب الجامعة الأهلية

تفقد اللواء ابراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، يرافقه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ومحمد موسى نائب المحافظ، أعمال إنشاء خزان لتجميع الصرف الصحي الخاص بجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا، وذلك في إطار متابعة وتفقد الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

وأشار المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى أنه جار تنفيذ خزان لتجميع الصرف الصحي للجامعة الأهلية كحل مؤقت لحين نهو أعمال الصرف الصحي بقرية طوخ طنبشا على ان يتم كسحه بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

يأتي هذا انطلاقا من دور الشركة المجتمعي في تذليل كافة العقبات التي تضمن تحقيق الأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية بما يتماشى مع رؤية مصر 2023 .