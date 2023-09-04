ثلاثي الأهلي يصلون القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي

وصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي.

وكان الثلاثي غادروا معسكر الفريق الأول لكرة القدم، في النمسا، في طريقهم للقاهرة للإنضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي المدير الفني الذي يستعد لمواجهة منتخب روسيا للمحليين وديا خلال فترة التوقف الدولي.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد خارجي بالنمسا ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.